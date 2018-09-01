منشأة صواريخ إيرانية في طرطوس

المصدر: دمشق - وكالات

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية تطوير إيران لمنشأة تصنيع صواريخ قرب محافظة طرطوس، في أحدث إشارة بشأن الوجود المتنامي لطهران في سوريا.

ونشرت الصور شركة «ImageSat International»، المتخصصة في التقاط الصور الفضائية وتحليلها، متوقعة أن تكمل إيران تشييد المنشأة في أوائل 2019.

وقالت إن بعض الهياكل الموجودة في المنشآة ترتبط بتصنيع وتجميع أنواع مختلفة من صواريخ أرض-أرض، مشيرة إلى أنها -أي الهياكل- مشابهة لمنشآت تصنيع الصواريخ في «بارشين» و«خوجير» داخل إيران.

وتقع المنشأة الجديدة في نطاق حماية صواريخ «إس 400» المضادة التابعة للقوات الروسية بسوريا، الأمر الذي يظهر أن الإيرانيين يستغلون القدرات الدفاعية للروس، لتفادي ضربات إسرائيلية وغربية، وفق تحليل الشركة.

وكانت صور مشابهة نشرت في مارس الماضي، كشفت بناء طهران قاعدة عسكرية قرب دمشق، وذكرت تقارير حينها أن فريق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقوم بتشغيلها.