المعلمي: الحوثيون يستغلون المبعوث الأممي لإطالة أمد النزاع

المصدر: الرياض - وكالات

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تستغل المبعوث الأممي لإطالة مدة بقائهم في الحديدة.

وأشار إلى أنه حذر المبعوث الأممي مارتن غريفيث من إطالة أمد النزاع، لافتاً إلى أن غريفيث لم يحقق حتى الآن اختراقاً كافياً في الموقف لدى صفوف الميليشيا. وشدد المعلمي على التمسك بالمرجعيات الثلاث، مطالباً المبعوث الأممي بالتمسك بها. وقال «إن أي مبعوث أممي يحاول أن يحقق إنجازاً باسمه، وعندما يجد رفضاً من طرف فيحاول إيجاد قبول من الطرف الآخر، لكنه في واقع الأمر يجب أن يكون ملتزماً حدود المرجعيات المتفق عليها»، بحسب «العربية».

وأضاف إن «التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يُعطي الوساطة وقتها لتجنب أي خسائر في كل الأطراف، لكن الحوثيين يماطلون ويستعملون الوسيط الأممي لإطالة أمد الأزمة، وهذا أمر لا يمكن القبول به إلى ما لا نهاية، فلا بد من الوصول إلى حد للموقف، حيث إن مهلة المفاوضات ليست مفتوحة، وتحديد وقت انتهائها مناط بالقيادة العسكرية التي ستُحدد متى تستأنف العمليات».

في الأثناء، يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرئيسَ عبدربه منصور هادي، اليوم في الرياض، قبيل انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الشرعية والميليشيا في جنيف الأربعاء المقبل. وأكد مصدر رئاسي أن غريفيث طلب اللقاء بهادي لبحث آخر المستجدات.