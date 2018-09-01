تركيا تصنف جبهة تحرير الشام «إرهابية»

المصدر: اسطنبول- وكالات

أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية، بتصنيف جبهة تحرير الشام «النصرة» منظمة إرهابية، وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غرب سوريا، حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير. ويتطابق الإخطار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس، مع قرار الأمم المتحدة في يونيو بإضافة «النصرة» إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.

يأتي ذلك قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص على الحدود مع تركيا.

وجبهة النصرة والمرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للمسلحين في إدلب.