إصابة 180 فلسطينياً في مسيرات العودة شرق غزة

المصدر: وكالات

أصيب 180 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق اليوم في مواجهات مع جيش الاحتلال ضمن الجمعة رقم 23 من مسيرات العودة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم تحويل 59 مصاباً من إجمالي المصابين إلى المشافي من بينهم حالتان لمسعفة أصيبت بعيار ناري في الصدر وطفل يبلغ (10 أعوام) وصفت بأنها خطيرة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين عصر اليوم إلى خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل على أطراف شرق قطاع غزة للمشاركة في الاحتجاجات.

وعمد شبان فلسطينيون إلى الاقتراب من السياج الفاصل ومحاولة سحب السياج الحدودي، فيما أشعل آخرون إطارات سيارات للتغطية على قناصة جيش الاحتلال المتمركزين خلف السياج.

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة اسم (مسيراتنا مستمرة) على احتجاجات اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ نسخة منه، على الاستمرار في المسيرات "رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي دون توقف".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن 171 فلسطينياً استشهدوا بينهم 27 طفلا و3 إناث منذ بدء مسيرات العودة فيما أصيب ما يزيد عن 18300 آخرين.