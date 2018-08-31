أنباء عن مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت أنباء بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، عبد الخالق الحوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة في مديرية باجل في الحديدة.

وأشارت الأنباء إلى أن المطلوب رقم 6 في قائمة التحالف كان مرصوداً خلال الأيام الماضية، واستُهدف قبل فجر اليوم الجمعة وفقا للعربية نت.

يذكر أن عبد الخالق هو شقيق زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي. كما قتل أحد معاونيه بغارة جوية قبل أيام.

عبد الخالق الحوثي

من جهة أخرى سيلتقي المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الرئيس عبدربه منصور هادي غداً السبت في الرياض، وذلك بناء على طلب من غريفيث عشية انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في جنيف الأربعاء المقبل.

وأكد مصدر رئاسي أن غريفيث طلب اللقاء بهادي لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات.