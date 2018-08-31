البحرين تحيل 13 إرهابياً للمحاكمة

المصدر: المنامة - وام

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين انتهاء التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي وتسليم وإعطاء أموال لمصلحة تلك الجماعة الإرهابية، وإحالة 13 متهماً منهم إلى المحاكمة، ستة محبوسون وسبعة آخرون هاربون.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، قوله إن النيابة أسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتسليم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وحيازة صور ومقاطع فيديو إباحية، موضحاً أنه تم تحديد نظر الدعوى بجلسة يوم 19 سبتمبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

بلاغ

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين تلقّت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية، مفاده تشكيل المتهمين الأول والثاني عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، بعد أن تم تجنيدهما من قِبل قيادات تنظيم 14 فبراير الإرهابي بالخارج، وتستهدف تلك العصابة الإرهابية القيام بالعمليات الإرهابية، والاعتداء على مركز شرطة سترة على وجه الخصوص، وذلك لمنع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة، وقد تكفلت القيادات الإرهابية بالخارج بتمويل نشاط التنظيم، وتوفير الدعم المالي لهم، وقد ضمّ المتهمان الأول والثاني بقية المتهمين إلى هذه العصابة الإرهابية، وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز شرطة سترة، تنفيذاً للتكليفات التي يتلقّونها من القيادات الإرهابية بالخارج.