توقيع اتفاق سلام في جنوب السودان

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

وقعت الفصائل المسلحة المعارضة في دولة جنوب السودان، أمس، على اتفاق بالأحرف الأولى للسلام، بعد أن تحفظت على بعض نقاط الاتفاق خلال الجولة الثالثة للتفاوض الذي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووقع على الاتفاق أكبر الفصائل المعارضة بقيادة رياك مشار ومجموعة «سوا» التي تضم 8 فصائل مسلحة بجنوب السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد خلال كلمة له قبيل التوقيع إنه بالتوقيع من قبل تلك الفصائل يكونون قد توصلوا بصورة نهائية لاتفاق فضّ النزاع في جنوب السودان.

وأضاف: «بتوقيــع بقية الأطراف وصلنا إلى ختام المفاوضات وهي كانت جولتين: جولة متعلقة بالقـــضايا العالقة وجولة متعلقة بالقضايا التبعــية». ورفضت الحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار، الاثنين الماضي، التوقيع على وثيقة السلام، وأبدت تحفظها على بعض النقاط.