«الأونروا» تتسلم دعم الإمارات والسعودية

المصدر: Ⅶ القدس المحتلة، عمّان - البيان، وكالات

أعلن مفوض عام «الأونروا» بيير كرينبول، أمس، أن الإمارات والسعودية سلمتا المنظمة الدولية 50 مليون دولار من كل منهما.

كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية سبتمبر المقبل في نيويورك لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تعاني عجزاً مالياً يفوق 200 مليون دولار، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مع انعقاد الدورة العادية لمجلس الوزراء الشهر المقبل؛ لبحث سبل مساعدة الأونروا.

من جهة ثانية أثارت تصــريحات أميركية بشأن «إيجاد بديل للسلطة» غضب الفلسطينيين، ورفضت حركة «فتح» تصريحات المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات التي لوّح فيها بإيــجاد بديل للسلطة الفلســطينية فيما يتعلق بالوضع في غزة.

وقالت إن تهديدات جرينبلات «لن تثنينا عن رفض صفقة القرن والتصدي لمحاولات سلخ غزة عن الوطن الفلسطيني». وأضافت: «لا يملك جرينبلات أو غيره صلاحية التطرق لموضوع كهذا يُعـــتبر المساس به تطاولاً على سيادة الشعب الفلسطيني وتدخلاً في شؤونه الداخلية، وهـــو ما لن نسمح به أبداً».