3 توصيات إماراتية لتسوية النزاعات

المصدر: Ⅶ نيويورك ـ البيان، وام

اقترحت دولة الإمارات 3 توصيات لتسوية النزاعات الدولية.

وأكدت نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أميرة عبيد الحفيتي، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات»، التزام دولة الإمارات بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لاسيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.

وعرضت الحفيتي توصيات مقترحة من قبل دولة الإمارات، من شأنها أن تسهم في تعزيز الوساطة كجزء من نهج قوي، ليس فقط لتسوية النزاعات سلمياً، بل أيضاً لمنع نشوب النزاع في المقام الأول، وهي: أولاً، عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معاً على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات.

وثانياً، تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها. وثالثاً، تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية.

وحثت الحفيتي مجلس الأمن والقائمين على جهود الوساطة في الأمم المتحدة على العمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة.