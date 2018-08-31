بن سحيم: النظام القطري متصدّع

المصدر: الرياض - وكالات

وصف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني النظام القطري بالنظام الصغير الذي يغيّر مبادئه ويتلوّن بين يوم وليلة. وأشار بن سحيم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، إلى تقلب مبادئ النظام القطري، قائلاً: «بعد أن كانوا مؤمنين بأن تحرير اليمن وإعادة الشرعية ضرورة وحاجة، أصبح النظام القطري يرى في التحالف العربي مساعداً لـ(الإرهابيين)..». وعقّب: «هكذا هي الأنظمة الصغيرة، مبادئها تتغير وتتلون بين يوم وليلة، هكذا هم شيمتهم الغدر»، متسائلاً: «ثم يلومون أشقاءنا لماذا يقاطعونهم؟!».

وشدد على أن «النظام القطري يبدو متصدعاً متهاوياً كما لم يكن سابقاً»، مضيفاً: «من منع أهلنا من المشاعر المقدسة، إلى محاولاته الفاشلة بتدويل الحج، مروراً بكونه أداة في يد الدول المنبوذة، وحتى ارتمائه بشكل رسمي في حضن إيران ومشروعها الفارسي في اليمن.. نظام متهالك لا يختلف عن حليفهم السابق القذافي».