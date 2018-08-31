«الهلال» تطلق حملة لمكافحة «حمى الضنك» في شبوة

المصدر: شبوة - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة اليمنية، أمس، حملة لمكافحة وباء «حمى الضنك»، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في اليمن.

وتستهدف حملة الرش الضبابي - التي تنفذها فرق مختصة وتستمر ستة أيام - مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة ومنها حمى الضنك، وذلك في جميع الأحياء السكنية بمديرية عتق.

وتوجه وكيل محافظة شبوة، علي الكندي، في كلمته الافتتاحية للحملة بجزيل الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على ما تقدمه من أعمال إنسانية تمس حياة الشعب اليمني.. مؤكداً أن الحملة نبراس لما يعتزم القائمون عليها للتعبير عن أهمية حياة وصحة الشعب اليمني.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، سلطان النعيمي، إن الهيئة موّلت الحملة من أجل المساهمة في القضاء على وباء «حمى الضنك» والحد من انتشار الحميات الفيروسية الأخرى التي أصابت وحصدت أرواح الكثيرين في محافظة شبوة، وذلك في استجابة سريعة بعد إعلان الجهات الصحية مؤخراً في اليمن تفشي «حمى الضنك» بصورة غير مسبوقة، ما حدا بالهلال الأحمر إلى التدخل العاجل للبدء الفوري في عمليات المكافحة لدرء مخاطرها على حياة السكان.

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي سيبذل أقصى جهوده في سبيل القضاء على هذا الوباء، متمنياً للمرضى الشفاء وللجميع الصحة والعافية وللجهات المسؤولة التوفيق في القيام بواجبها على أكمل وجه.

من جانبه، أكد ناصر البعسي مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة، أن الهلال الأحمر الإماراتي متواجد دائماً إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.. معبراً عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على دعمها السخي لليمن وشعبه.