قمة بحرينية مصرية تبحث مكافحة الإرهاب

المصدر: القاهرة، المنامة - البيان، وكالات

عقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزور المنامة حالياً أكدا خلالها على أهمية بذل جميع الجهود لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة كل أشكال الإرهاب وتمويله؛ إذ دشن السيسي جولة خارجية لعدد من الدول تشمل البحرين والصين وأوزبكستان مؤكداً الحرص على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن الجانبين استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها على الصعد كافة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية بذل جميع الجهود لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة كل أشكال الإرهاب وتمويله.

وأكد السيسي قبيل توجهه إلى المملكة أن المرحلة الراهنة تتسم بالتركيز على بناء الإنسان المصري، بعد أن شهد أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية. وعقد السيسي اجتماعاً مع المحافظين وأكد خلال اللقاء، أن مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذي يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة على تحقيق الإنجازات وبث الأمل في نفوس المصريين.

كما كلف المحافظين ببذل أقصى الجهد لخدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.

كما وجه السيسي المحافظين بالاستماع إلى مشكلات المصريين، والتواصل المستمر معهم، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

بناء الإنسان

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن السيسي أوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، ومن حيث توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة، بما يسهم في نشرها وتعزيزها في ثقافتنا، وكذا تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وطالب المحافظين بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب.

في الغضون، أكد السيسي، حرص بلاده على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال اتصال هاتفي أجراه بنظيره الفلسطيني محمود عباس.