الأردن: مؤتمر لدعم «الأونروا» نهاية سبتمبر

المصدر: عمّان - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني عجزاً مالياً يفوق 200 مليون دولار، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، مع انعقاد الدورة العادية لمجلس الوزراء الشهر المقبل، لبحث سبل مساعدة أونروا وتأكيد الدعم السياسي لها، بينما أعلن المفوض العام لـ«الأونروا» بيير كرينبول، أمس، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ساهمتا بـ50 مليون دولار لكل منهما في دعم المنظمة.

وبيّن كرينبول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي في عمان، أن العجز المالي بالمنظمة وصل إلى 460 مليون دولار، مشدداً على أهمية استمرار العمل لدعم 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى حشد مساعدات من بعض الدول بعد توقف الولايات المتحدة عن مساهمتها.

وأشار إلى أن الوكالة تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 «ما سمح لنا ببدء العام الدراسي» مضيفاً، «لا زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام، ولهذا نحتاج مؤتمر نيويورك».

وزاري عربي

من جهته، أكد الصفدي أن الأردن سيدعو إلى جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لدعم «الأونروا»، لافتاً إلى أن هناك رغبة وجهداً دوليين لدعم المنظمة. وقال: «نقوم في 27 من الشهر القادم وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر برعاية أردنية سويدية وبرعاية الاتحاد الأوروبي واليابان؛ بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لأونروا».

وأوضح، أن الدعم المالي «لسد العجز ولوضع خطة تضمن تمويلاً مستمراً ومتواصلاً لأونروا على مدى السنوات القادمة». وأضاف، أن الدعم «السياسي هو تأكيد أن أونروا مؤسسة قائمة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدور واضح ومحدد، وهذا الدور يجب أن يستمر».

وأشار الصفدي إلى أن «المملكة ستقوم أيضاً بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء دول الخارجية العرب على هامش الدورة العادية، التي ستُعقد في العاشر من الشهر القادم».

وأعادت (الأونروا) فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة. وأكدت أنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن في الأيام المقبلة.

وقف تمويل

من جهتها، قالت مجلة «فورين بوليسي»: «إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر وقف التمويل المخصص لوكالة «الأونروا» بشكل كامل، وذلك بعد مرور أشهر على خفض الدعم المادي للمنظمة».

ونقلت المجلة الأميركية عن مصادر، لم تسمّها، وصفتها بأنها مطّلعة على المسألة، أن قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع شهر أغسطس بين ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو. وقالت المجلة، إن الإدارة الأميركية أبلغت عدة حكومات بهذا القرار.