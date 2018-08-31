مساعدات سعودية للنازحين في الخوخة وحجة

المصدر: حجة، الخوخة - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 25 طناً من السلال الغذائية في قرى الجعدة والفايد والدير وبني فاضل التابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، حيث استفاد من التوزيع 1980 فرداً.

كما واصل مركز الملك سلمان توزيع السلال الغذائية على النازحين من الجبلية والروينة في مديرية التحيتا إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 14 طناً و652 كيلوغراماً من السلال الغذائية يستفيد منها 1188 نازحاً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.