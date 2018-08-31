محادثات سعودية يمنية حول المستجدات العسكرية

المصدر: مأرب - واس

التقى رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي، في محافظة مأرب، رئيس هيئة الأركان للقوات المشتركة السعودية اللواء الطيار الركن أحمد بن عبد الرحمن الشهري.

ورحب رئيس هيئة الأركان اليمني بزيارة اللواء الشهري والوفد المرافق له، لبحث المستجدات العسكرية في جبهات القتال والاطلاع على الجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني اليمني في مواجهة الميليشيات الانقلابية بإسناد ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق والتعاون وسبل تعزيزها والاستفادة من الإمكانات والكوادر لدى المملكة ودول التحالف، بما يعزز من وجود قوات الشرعية وقدراتها وانتشارها العملياتي، وينعكس إيجاباً على مسار المعركة بشكل عام.