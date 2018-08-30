قرقاش: التآمر وحرق الجسور أساسيات النظام القطري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أن سياسة التآمر وحرق الجسور أهم سمات السياسة القطرية وتعاملها مع الأزمات، مبينا أن تقارب النظام القطري لإيران والحوثي في اليمن سيجعل قطر في عزلة أكثر.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مقال سفير قطر في واشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، "عودة الوعي" القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح".

وأضاف: "أما تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن تفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأميركا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره".

وتابع: "التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول".