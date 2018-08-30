الجيش المصري يصفي 20 إرهابياً

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 20 إرهابياً في سيناء وفي غرب البلاد في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الإرهاب التي بدأتها فبراير الماضي باسم العملية الشاملة سيناء 2018. وأكد بيان للقوات المسلحة أنه «على مدار الأيام الماضية ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية ما أسفر عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة». وأضاف البيان: «كما تم القضاء على 13 تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وسط وشمال سيناء، وتم القبض على 18 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم».