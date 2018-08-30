تجدد اشتباكات طرابلس الليبية ودعوات لممرات آمنة للمدنيين

المصدر: Ⅶ طرابلس - د.ب.أ

تجددت الاشتباكات، أمس، في العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء السابع مشاة، المعروف بكتيبة «الكانيات» من جهة، وكتيبتي ثوار طرابلس والنواصي وقوات الأمن المركزي، التي انضمت مؤخراً للقتال.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت الاثنين، وتوقفت بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الطرفين تم خرقه الثلاثاء بشكل متقطع، لتعود الاشتباكات، أمس، في مناطق «خلة الفرجان»، و«صلاح الدين»، و«قصر بن غشير»، دون أن ترشح أي معلومات حول سقوط ضحايا.

من جهته، دعا عضو لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة الليبية أيمن الصيد، طرفي الاشتباكات إلى السماح لفرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر بإنقاذ المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة، حفاظاً على حياة المدنيين بعد تلقي بلاغات حول عائلات عالقة بمناطق الاشتباك.

من جانبه، يحاول جهاز الإسعاف الليبي إخراج العائلات العالقة في محيط الاشتباك، وطالب الجهاز من أصحاب الحافلات الخاصة الراغبين في التطوع بالتوجه لمقر الهلال الأحمر لحين العثور على ممر آمن لإخراج العائلات. وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن سقوط خمسة قتلى، و31 جريحاً في اليوم الأول للاشتباكات.