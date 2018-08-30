المصدر: حضرموت - وكالات

احتفت محافظة حضرموت، أمس، بتخريج 132 شاباً وشابة من المبتعثين إلى 22 من أرقى الجامعات في سبع من دول، بحضور محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وذلك في ظل تحسن الخدمات والأمن في المناطق المحررة.

وفي الحفل الذي أقيم بالمكلا أعرب البحسني عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة المتسلحة بالعلم والمعرفة من أرقى الجامعات في عدد من دول العالم. وقال إن حضرموت تفخر بهذا الجيل المتعلّم الذي على عاتقه تقع مهمة بناء حضرموت وتنميتها، وخاطبهم بالقول: «أنتم فخر حضرموت وفخر أهلكم ومجتمعكم، وعلى عاتقكم تقع مهمة الوفاء لحضرموت والتضحية من اجلها والعمل فيها بإخلاص والانخراط في مستشفياتها وجامعاتها ومؤسساتها المختلفة».

وأضاف «هذه الفعالية وهذا الاحتفاء يأتي في سياق عام تمكين الشباب ودعمهم وتأهيلهم بالعلم والمعرفة وفي سياق الاهتمام بالتعليم ودعمه».