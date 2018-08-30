الميليشيا تستهدف ناقلة على متنها مواد إغاثية دولية

المصدر: عدن - وكالات

استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية ناقلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر في الخط الرملي القريب من مديرية التحيتا. وقال مصدر محلي لموقع «بوابتي» اليمنية أن ميليشيا الحوثي قامت باستهداف ناقلة تابعة للصليب الأحمر أثناء مرور الصليب الأحمر بقافلة غذائية لأهالي مديرية التحيتا بالحديدة.

ولم يذكر المصدر نوع الاستهداف ما إذا كان بالرصاص أو المدفعية، الذي طال الناقلة التابعة للصليب الأحمر الدولي. وتعمد ميليشيا الحوثي إلى منع المنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية للمدن والمناطق التي تخرج عن سيطرتها وتحررها قوات الجيش الوطني التابعة للشرعية.

وتحتجز الميليشيا عشرات الشاحنات المخصصة للإغاثة والتي قدمتها منظمات دولية على مدار العامين الماضيين حيث تلجأ الميليشيا إلى بيع المخصصات الإغاثية في السوق السوداء.