نشاط مكثف لتجهيز أرضية محطة الكهرباء بالحسوة

المصدر: عدن- سبأنت

اطلع القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع، على سير العمل في تهيئة الموقع الخاص بمحطة الكهرباء التي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة الحسوة.

واستمع القائم بأعمال محافظ عدن من مدير عام مكتب الأشغال المهندس وليد الصراري عن مستوى إنجاز العمل بالموقع المحدد والذي يقدر بمساحة 30 ألف متر مربع والتأكد من عدم أي تداخل في الأرضية الخاصة بمحطة كهرباء عدن الجديدة التي وجه الرئيس عبدربه منصور هادي في وقت سابق بإنشائها من قبل شركة بترو مسيلة لتغطية مدينة عدن بالتيار الكهربائي.

واكد احمد سالمين أن محافظة عدن بحاجة إلى مزيد من الدعم وتكاتف الجميع لما من شأنه تحسين كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والماء والنظافة والصحة وغيرها من متطلبات الحياة.. مثمنا جهود الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الكهرباء وغيرها من المرافق.