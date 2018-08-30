«كريستال إيز»:الدوحة تهب طائراتها لإنقاذ الطيران الإيراني

المصدر: واشنطن - وكالات

قال موقع «كريستال إيز» المتخصص في مراقبة النشاطات الإرهابية حول العالم إنه على الرغم من تعليق بريطانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، وجدت إيران بالفعل منقذها متمثلاً في قطر، حيث من المحتمل أن تقدم قطر الدعم الذي تحتاجه إيران في رحلاتها.

وكشف الموقع نقلاً عن مصادر موثوقة، أنه سيتم نقل عدة طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى إيران، ولكن الأهم من ذلك، أنه سيتم تغيير شعار وألوان الطائرات من الهوية القطرية إلى الإيرانية ليس فقط في الخارج ولكن أيضاً في الداخل، أي أنه سيتم تحويل تلك الطائرات إلى شيء مناسب لاحتياجات الطيران الإيراني.

وأكد الموقع أن مثل هذه القرارات الحساسة لا تخرج من أي مسؤول في قطر، ولكنه من المؤكد أن الأمر جاء مباشرة من الشخص صاحب أعلى سلطة في قطر وهذا هو الأمير تميم بن حمد: «إنه قرار سيادي»، بالإضافة إلى ذلك من الممكن أيضا أن يكون هناك تراجع في العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تريد أميركا وقف نفوذ إيران في هذه المنطقة.

ونقل الموقع عن نفس المصادر أنه خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمير القطري، شكر روحاني شخصياً تميم على هذا التصرف، كما أنه خلال محادثة هاتفية بين أمير قطر والرئيس الإيراني، ظهرت نقطة أخرى، وهي طلب روحاني من تميم السماح للشركات الإيرانية بالمشاركة في مشاريع البناء المختلفة لكأس العالم 2022 في قطر، كما ذكر روحاني أن الشركات في إيران مستعدة تماماً لتقديم الخدمات الهندسية والتقنية إلى قطر لتنفيذ مختلف مشاريع البناء، وتحدث أمير قطر أيضاً عن رغبة قطر في تحسين العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

وتابع الموقع أن هذا التصرف يأتي بعد العديد من الاتهامات التي تم فرضها على خدمة الطيران المدني في إيران بسبب العمليات المشبوهة، كما كانت هناك ادعاءات بأن الخدمة قد شاركت أيضاً في نقل العناصر الأمنية والأسلحة في الملابس المدنية إلى العديد من الدول العربية والآسيوية.