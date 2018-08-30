فتح: هدفنا إقامة دولة مستقلة وليس الخوض في سباق تسلح

المصدر: رام الله - وكالات

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بمنظمة فتح، منير الجاغوب، إن الأهداف الفلسطينية، ثابتة لا تتغير، وهي محل إجماع فلسطيني وعربي ودولي، حيث يناضل شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إنجاز ما تكفله له الشرعية الدولية من حقوق ثابتة، تتلخص في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأضاف الجاغوب رداً على ما تناقلته بعض المصادر الصحفية حول تصريحات نُسبت إلى الرئيس أبو مازن بشأن الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح: «نحن نهدف إلى بناء دولتنا وتوفير الأمن والطمأنينة والتقدم لشعبنا، ولا نهدد أحداً، بل بالعكس ستكون الدولة الفلسطينية أحد أهم دعائم السلم في المنطقة والعالم ما ينفي الحاجة إلى تكديس الأسلحة على حساب مقدرات دول المنطقة ومواردها، فمصلحة الشعوب تكمن في تأمين التعليم والرعاية الصحية والأمان الاقتصادي بعيداً عن خطر الأسلحة القاتلة وخاصة أسلحة الدمار الشامل التي دأبت إسرائيل على تكديسها بما يشكله ذلك من تهديد لأمن المنطقة والعالم بأسره».

وشدد على أن إقامة الدولة تمكن الشعب الفلسطيني من التفرّغ لتسخير طاقاته لبناء وطنه والمساهمة في إغناء التراث الإنساني من خلال ما تمتلكه فلسطين من أهمية تاريخية ودينية وسياسية تجعل منها مصدر إشعاع للسلم والتقدم والعطاء، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد ونزعة التسلّح التي تحكم سياسات إسرائيل التوسعية.