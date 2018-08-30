الدجل الحوثي يجرف مزيداً من العقول

المصدر: تعز- صلاح صالح

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية بسخط عارم جراء ظهور إحدى النساء ممن يطلق عليهن بـ«الزينبيات» وهي تتلو قسم الولاء الطائفي لزعيم الميليشيا الإيرانية، فيما كان يردد أكاديميون وقيادات محلية في جامعة إب هذا القسم من ورائها.

وقال الكاتب اليمني يحيى الثلايا، معلقاً على الموضوع: إن اللحظة الفاضحة التي وثقتها الكاميرات لمشهد أداء يمين الولاية الهاشمية في إحدى جامعات البلاد «جامعة إب» هي لحظة تبرر وتوجب الانتفاضة والحرب ضدها ألف عام مهما كانت الخسائر، فذلك الكهنوت القذر هو ما كان يراد له أن يسري على أبناء شعبنا اليمني، ولأجله قامت الحرب لاستعادة الكرامة والدولة والجمهورية.

في حين يشير الكاتب فهد سلطان، إلى دفع مدن وقرى ومحافظات يمنية عديدة ثمنا غاليا وكبيرا منذ سنوات ولا تزال حتى لا ترى هذه المشاهد كما في الصورة. وأضاف بأنه اغتيال للأجيال لم يتوقف عند طلاب المدارس فقط، لقد وصل إلى الجامعات، وما تناقله الناشطون من داخل جامعة إب يدعو للخجل والتأمل طويلاً.