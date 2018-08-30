الصدر يدعو لوقفة مليونية غاضبة بالأكفان

المصدر: بغداد - البيان

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة لبناء عراق جديد عبر إقامة صلاة مليونية غداً الجمعة يرجف منها الفاسدون، حسب قوله. مشدداً على أن العراق بحاجة ماسة إلى وقفة سلمية مشرفة غاضبة بالأكفان لتكون أول بوادر بنائه من جديد.

وقال الصدر في كلمة له: «يستعد المؤمنون في العراق لإقامة صلاة موحدة، هبوا لتقولوا قولتكم بكل سلم وسلام، أن سلام على العراق وأهل العراق».

وأضاف: «هبوا بصلاة مليونية يرجف منها الفاسدون ويذل فيها الظالمون ويخشع فيها المؤمنون ويرفع فيها المظلومون، هبوا لتقولوا قولتكم: كلا للطائفية وكلا للفساد وكلا للمحاصصة وكلا للإرهاب وكلا للمحتل».

وتابع: «أيها العراقيون الأصلاء هبوا معاً فعراقكم بحاجة ماسة لوقفتكم المشرفة السلمية الغاضبة هذه والتي ستكون، إذا شاء الله، أول بوادر لبناء عراق جديد بعيد عن كل فاسد وآثم وظالم وكل معتدٍ ومحتل أثيم». وأضاف: «العراق عراقكم والوطن وطنكم وخيراته لكم لا للفاسدين والسراق، لكم أنتم أيها العراقيون بكل طوائفكم ومشاربكم سواء منكم المسلم أو المسيحي أو غيره من المواطنين الكرام».