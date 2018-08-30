التحالف الدولي لا يستبعد فرض حظر جوي فوق سوريا

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية إنه لم يقم بفرض حظر جوي فوق سوريا، لكنه لم يستبعد فرضه في المستقبل.

ووصف الناطق باسم التحالف، الكولونيل شون رايان، عن إعداد قيادته لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا، بأنه «خليط من التحريف والدعاية».

أهداف

وأوضح أن الدول المتحالفة أقامت أنظمة في شمال شرقي سوريا، «كجزء ضروري من جهودها في محاربة داعش، لتأمين الحماية الحيوية وتحديد الأهداف لطيران التحالف الذي يدعم مهمة دحر داعش». وتابع أن «هذه الأنظمة تخدم تنفيذ هذه المهمة وحدها وتضمن استمرارية دعم هذه الجهود الدولية وتأمينها».

خطط

ورفض الناطق التنبؤ بشأن خطط التحالف المستقبلية أو تصرفه في حال تغير الوضع على الأرض في المنطقة، لكن شدد على أن التحالف يعتبر «منظمة تتصرف وفقاً للظروف وتركز جهودها على دحر داعش نهائياً».

ونقلت تقارير إعلامية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فايز الأسمر، قوله إن أميركا نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوباني (عين العرب) وصرين، كما أنها نشرت 13 نظام رادار محمولاً وثابتاً للمراقبة والاستطلاع. ووفقاً للأسمر فإن الولايات المتحدة تخطط لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.