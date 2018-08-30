سفير الدولة لدى كازاخستان يحضر افتتاح مؤتمر منظمة حظر التجارب النووية

المصدر: أستانة - وام

حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى كازاخستان مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في العاصمة أستانة تحت عنوان «نتطلع إلى المستقبل ونتذكر الماضي»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية الذي يصادف 29 أغسطس، حيث تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2009 بمبادرة من فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان.

تم افتتاح المؤتمر - الذي تنعقد أعماله خلال الفترة من 29 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر 2018 - بحضور خيرات عبدرحمانوف، وزير خارجية كازاخستان وكانات بوزومبايف وزير الطاقة بكازاخستان وكبار المسؤولين في الحكومة الكازاخستانية وعدد من الشخصيات البارزة والعلماء في مجال نزع السلاح النووي ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى أستانة.

ويناقش المشاركون خلال المؤتمر الدور المركزي لنزع السلاح النووي في بناء السلم والأمن العالميين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية المعنية بالأمن النووي، بالإضافة إلى تبني إعلان مشترك مكرس لليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية.

والتقى السفير الجابر على هامش المؤتمر كلاً من خيرات عبدرحمانوف وزير خارجية كازاخستان وكانات بوزومبايف وزير الطاقة.