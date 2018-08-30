إسرائيل تهدد مجدداً بضرب أهداف إيرانية في سوريا

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

جددت إسرائيل، تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية، في سوريا ومواقع للنظام السوري، وذلك بعد الإعلان، عن اتفاق للتعاون العسكري بين دمشق وطهران.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران، يشكل اختباراً لإسرائيل، وسيكون ردنا واضحاً وجلياً، حيث لن نسمح لإيران، بالتمركز عسكرياً في سوريا، البلد المجاور لإسرائيل.

وتابع كاتس العضو في الحكومة الأمنية المصغرة «سنرد بكل قوتنا، ضد أي هدف إيراني في سوريا، يمكن أن يهدد إسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع الثمن».

يذكر أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وقّع خلال زيارة قام بها إلى دمشق، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين، تهدف لإعادة بناء القوات السورية.