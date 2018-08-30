محللون: السلاح الروسي على الساحل رسالة ردع

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

أجمع محللون سياسيون على أنه ستكون هناك عملية عسكرية لقوات النظام في إدلب، بدعم روسي، وشددوا على أن الحشد العسكري الروسي على الساحل السوري يهدف إلى توجيه رسالة ردع للفصائل المسلحة: «إما الاستسلام أو مواجهة الآلة العسكرية».

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور محمد مصالحة: إنّ هذه الحشود الروسية مقدمة للحسم العسكري في إدلب، أو أداة لإيجاد مخرج سياسي، بحيث يقتنع من في إدلب أنّ المعركة قادمة، ومن ثم يلجأون لتسليم السلاح حتى لا يدخلوا في حرب ستكلفهم الكثير، منوهاً بأن الدول الثلاث الرئيسية تركيا وإيران وروسيا إلى جانب النظام، معنية بحسم الوضع في إدلب، وما يجري من تعقيدات ناتجة عن اختلاط الحركات الإرهابية مع القوى المعارضة المسلحة.

ضغط تركي

وأضاف الخبير الاستراتيجي، الدكتور فايز الدويري، أنّ الموقف حتى هذه اللحظة يتصف بالضبابية، وأن هناك محاولة تفاهم وتنسيق تركي روسي، حيث تضغط موسكو على أنقرة من أجل إقناع هيئة تحرير الشام «النصرة» لحل نفسها، ومنحتها مهلة أسبوعين، قبل أن تجدده لنهاية الشهر الجاري.

وتابع: «أتوقع أنّ المحاولة التركية الروسية من الممكن أن تلتقي على نقطة وسطية؛ بمعنى أن يكون هناك عمليات عسكرية بدعم روسي تسمح بإعادة السيطرة على جسر الشغور، وضمان حركة سهلة في الطريق الدولي من حماة إلى سراقب إلى حلب، إضافة إلى الأطراف الشمالية لحماة مع الأطراف الجنوبية لإدلب».

وبدوره قال الكاتب كمال زكارنة: إنّ الحشد العسكري الروسي المكثف في شمال سوريا يعود للحفاظ على التواجد الروسي القوي في إدلب والشمال. كما كان في باقي المدن منذ بداية الأزمة، ويأتي هذا مقابل الحشد العسكري المكثف الأميركي في الشمال السوري، واستقدام سفن أميركية مسلحة وحاملات طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط استعداداً لتنفيذ أي مهام قتالية قادمة.

إثبات وجود

وتابع: هنالك أيضاً حشد من قبل الصين وإيران وتركيا التي تعمل جميعها على إثبات وجودها العسكري في سوريا حتى تقوم كل منها بدور سياسي تعتقد أنه يتوجب القيام به؛ حفاظاً على مصالحها في سوريا والمنطقة.

الوجود الروسي القوي في المنطقة الوحيدة التي بقيت تحت سيطرة المعارضة بمختلف أصنافها يهدف أيضاً إلى الدفاع عن النظام السوري وبقائه في الحكم، بهدف حسم المعركة عسكرياً لصالح النظام فيما إذا فشلت المفاوضات السياسية مع أقطاب المعارضة.