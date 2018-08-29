قرقاش: إشكالية الإخوان في الغرب تكمن في قبولهم للفكر التكفيري

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إشكالية الإخوان في الغرب اليوم تكمن في توظيفهم للعنف وقبولهم للفكر التكفيري .

وقال قرقاش، في تغريدتين على تويتر معلقاً على ما نشره جمال خاشقجي في صحيفة "واشنطن بوست" من ترويج وتسويق للفكر الإخواني: "يسوّق جمال خاشقجي في الواشطن بوست للإخوان من بوابة الديموقراطية ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم، هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب الْيَوْمَ.

و أردف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، "وأما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه في المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحاً جلياًّ، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل".