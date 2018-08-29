الجيش المصري يقتل 20 "تكفيريا"

المصدر: وام

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 7 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد وذلك من خلال هجمة قامت بها القوات الجوية وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

كما أعلنت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء ، والقبض على 18 فردا من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأفاد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم أنه تم ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التى كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشه وأجهزة اتصال لاسلكيه وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيري ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

كما قامت القوات بتدمير 18وكرا ومخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير 10 عربات و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وأشار البيان إلى أنه تم اكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين.