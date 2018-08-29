محطة كهرباء إماراتية لليمن بكلفة 100 مليون دولار

المصدر: وام

قدمت دولة الامارات محطة كهرباء للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجا وات وبتكلفة 100مليون دولار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وسيتم تركيب المحطة التي تضم محركا يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل.

وكانت سفينة إماراتية رست في عدن في وقت سابق اليوم تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها "الطاقة" حيث كان في استقبالها معالي المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني و المهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء و سعيد الكعبي مدير العملياتالإنسانية لدولة الإمارات في اليمن و بدر معاون أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وأكد المهندس أحمد الميسري أن المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إضافة ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة مثمنا جهود الامارات الكبيرة في إنشاء و تأهيل العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليمنيين في المحافظات و المدن اليمنية المحررة .

ومن جانبه قال سعيد الكعبي إن تنفيذ مشروع محطة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن يحظى باهتمام مباشر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وذلك في إطار المسؤولية الإنسانية للإمارات نحو الشعب اليمني الشقيق وتقديم الدعم السخي للتخفيف من معاناته جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران و تدميرها البنى التحتية و استهداف مقدرات الشعب اليمني.

وأشار الكعبي إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب للواحد تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوما من العمل المتواصل حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز .

