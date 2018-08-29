11 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في غرب العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 11 شخصا على الأقل بينهم خمسة عناصر من قوات الأمن وأصيب 16 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف الأربعاء حاجزا أمنيا في قضاء القائم في غرب العراق، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال النقيب محمود جاسم من شرطة الأنبار لوكالة فرانس برس "قتل 11 شخصا هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وجنديان في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا عند المدخل الشمالي لقضاء القائم" .

كما أدى الهجوم الذي وقع عند التاسعة صباحا (06:00 ت غ) إلى إصابة 16 شخصا بينهم خمسة من قوات الأمن، وفقا للمصدر.

واستعادت القوات العراقية سيطرتها في نوفمبر 2017، على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في إطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم داعش من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي "النصر" على تنظيم داعش لكن خبراء يرون بان الجهاديين مازلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذاً لهم.