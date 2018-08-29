تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية

المصدر: Ⅶ تونس، طرابلس - الحبيب الأسود

تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس أمس، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دولياً عن اتفاق بين الميليشيات المتناحرة.

وسمع سكان العاصمة أصوات القذائف والانفجارات بشكل واضح في أغلب أرجاء المدينة، فيما قال شهود عيان من خلة الفرجان، إن ميليشيات ثوار طرابلس خرقت الهدنة، وهاجمت مقراً كانت قد استولت عليه ميليشيا اللواء السابع بغية استرداده.

وأكد الشهود أن حالة من التوتر الكبير لا تزال تعيشها أحياء ابن غشير، ووادي الربيع، وصلاح الدين، وعين زارة وخلة الفرجان، وأغلب طرقاتها مقفلة بسواتر ترابية، فيما تجوب السيارات المسلحة عبر الطرقات الجانبية.

وقال مدير الإعلام بجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس أيمن كشك، إن الهلال تمكن من إخلاء أفراد 21 أسرة كانوا عالقين داخل مناطق الاشتباك إضافة لانتشال جثث قتلى ترجح أنها تعود لمقاتلي الميليشيات المتناحرة، بعضها أشلاء تم تسليمها للمستشفى المركزي بالعاصمة.

وأكد كشك أن البلاغات لا تزال تصل من المواطنين بوجود أشلاء وقتلى في عدة مناطق في الأحياء المتوترة، لم تتمكن الجمعية من الوصول إليها.

وأضاف في تصريحات صحافية: انتشلنا جثتين إحداهما سلمت لذويها بعد التعرف على هويتها، والأخرى ما تزال مجهولة، كما أن الفريق انتشل العديد من الأشلاء سلمت لدار الرحمة في المستشفى المركزي، وتلقت الجمعية الثلاثاء الماضي، عدة مكالمات لانتشال جثث وأشلاء في عين زارة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية بالبحث الجنائي للتوجه إلى الأماكن المعنية.