الشرعية: تقرير «الخبراء» صادم

المصدر: عدن - البيان

أعربت الحكومة اليمنية عن صدمتها من تقرير فريق الخبراء الأمميين بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة أنه يفتقر إلى الدقة والحياد، وتعهدت بالرد عليه.

وحسبما نشرت وكالة سبأ الرسمية، فقد قال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، إن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/‏36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الدقة والحيادية، مشيراً إلى أن التقرير يفتقر إلى التوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يحدث على أرض الواقع.

وأضاف البيان إن الوزارة لاحظت تجاوز الفريق، الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على دارسة وتفنيد ما احتواه التقرير، وستقوم بالرد عليه بعد الانتهاء من ذلك، عبر الآليات الرسمية.