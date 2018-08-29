السفير السعودي لدى اليمن: مهتمون بدعم المهرة تنموياً

المصدر: الرياض ـــ سبأنت

ناقش محافظ المهرة راجح باكريت، في الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن، المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن، محمد آل جابر، احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية في القطاع السمكي والزراعي والمياه.

وخلال اللقاء، استعرض باكريت عدداً من الدراسات الهندسية لمشاريع تنموية وخدمية حيوية في المهرة مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين وخاصة الفئات العاملة في مجال الصيد والزراعة.

من جانبه أكد آل جابر اهتمام السعودية بدعم المحافظة تنموياً، موضحاً أن برنامج إعادة إعمار اليمن سيضع في اعتباره أولوية تنفيذ المشاريع الحيوية المستدامة والمشاريع الاستراتيجية في المناطق الريفية النائية.