التعاون الإسلامي تدعو لإلغاء مسابقة تسيء للنبي محمد

المصدر: وام

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الخطة الخبيثة للبرلماني الهولندي المدعو خيرت فيلدرز لاجراء مسابقة دولية حول رسوم كاريكاتورية "للنبي محمد صلى الله عليه وسلم" في وقت لاحق من هذا العام.

ودعت الهيئة الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لمنع هذا الاعتداء التعسفي الذي يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم ..مؤكدة أن هذه المسابقة يمكن أن تؤدي إلى إشعال وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية.

وقالت الهيئة إن نطاق حرية التعبير ليس مطلقا كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأهم من ذلك أن المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينصان بوضوح على أن حرية التعبير ليست حرية وحقا مطلقا حيث تقتضي ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة لضمان التماسك المجتمعي وكذلك احترام حق وسمعة الآخرين.

ووصفت هذه المنافسة التدنيسية المخطط لها بأنها محاولة واضحة للسخرية من أكثر شخصية تبجيلا في الدين الحنيف وسعيا متعمدا للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد المسلمين ما يعتبر انتهاكاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة الحكومة الهولندية بظان تتخذ خطوات عملية فورية لمنع هذا الحدث وحماية الحساسيات الدينية والثقافية الخاصة لمسلمي هولندا والمسلمين في شتى أنحاء العالم والحفاظ على الانسجام المجتمعي للمجتمع الهولندي.

وأضافت أن تأكيد الحكومة الهولندية على النأي بنفسها عن مسابقة المدعو فيلدرز المخطط لها ليس كافياً حيث انه من واجب كل دولة أن تحظر بموجب القانون أي دعوة للكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وأكدت الهيئة أن تزايد مستوى كراهية الأجانب والتعصب في أوروبا على وجه الخصوص وفي العالم أجمع لا يمكن مواجهته إلا من خلال تعزيز ثقافة التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات على جميع المستويات.