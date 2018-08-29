اليماني يشكر النرويج على مواقفها الداعمة للشرعية

المصدر: الرياض ـ سبأنت

استقبل وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، السفير النرويجي لدى اليمن أويفند ستوكه، لمناقشة العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعبّر اليماني عن تقدير الحكومة اليمنية لمواقف النرويج الثابتة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مسعاها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن، كما قدر عالياً الدعم الإنساني المقدم من النرويج لليمن في مؤتمري جنيف للتعهدات 2017 و2018، وكذا جهود المجلس النرويجي للاجئين في اليمن. وأكد السفير النرويجي، أن الوضع في اليمن يحظى باهتمام خاص من حكومة وبرلمان بلاده.