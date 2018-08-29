«المسيرة» و«الجزيرة» بوقان لصناعة التزييف والكذب

المصدر: تونس - البيان، وكالات

لا يزال إعلام ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمراً في ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق والتحريض على الإرهاب، في الوقت الذي أدى فيه مدير قناة «المسيرة» الإرهابية زيارة إلى الدوحة، حيث كانت له لقاءات مع الأطراف الاستخباراتية القطرية المشرفة على الإعلام الموجه وسياسات البروباغندا التي يمارسها النظام القطري.

ويشير مراقبون إلى أن الدعم القطري للحوثيين بات أكثر علنية خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً على الصعيد الإعلامي، حيث جيّرت الدوحة أبواقها في الداخل والخارج لترويج أكاذيب الانقلابيين في اليمن بعد أن تكون قناة «المسيرة» التي تطلق برامجها من الضاحية الجنوبية لبيروت، قد بثتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدولة الداعية لمكافحة الإرهاب.

ويضيف المراقبون أن الدوحة وطهران متفقتان على دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلا أن نظام الملالي ترك للقطريين مهمة دعم وتأطير وتمويل الجانب الإعلامي للميليشيا نظراً للخبرة الواسعة التي يمتلكها في استهداف الوعي العام للشارع العربي عبر تزييف الحقائق وتصنيع الأكاذيب من خلال غرف العمليات التي يشرف على إدارتها سواء في الدوحة أو في لندن أو في إسطنبول.

فنون التضليل

وكانت مصادر إعلامية أكدت أن إبراهيم الديلمي عضو المكتب السياسي لميليشيا الحوثي الإرهابية ومدير قناة «المسيرة»، زار أخيراً الدوحة مرفوقاً بوفد إعلامي، للحصول على دعم تقني، وجلب موظفين من شبكة «الجزيرة» الإخبارية لتطوير قناته.

وتابعت المصادر أن إدارة «الجزيرة» تلقت أوامر من الديوان الأميري بتلبية احتياجات «المسيرة» وخاصة في ما يخص التأطير والتدريب على التلاعب بالمعلومة واستهداف الرأي العام.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت الدوحة لقاء جمع إبراهيم الديلمي مدير قناة المسيرة الحوثية مع عزمي بشارة وبحضور مدير قناة الجزيرة أحمد السقطري ومدير التلفزيون العربي التابع لقطر، عباس ناصر، لرسم وتعزيز استراتيجية التضليل الإعلامي المعتمدة من قبل تحالف الإرهاب.

وكانت توجيهات عزمي بشارة بضرورة الاعتماد على الأكاذيب الصادمة التي تنتشر بسرعة البرق دون أن يجد الطرف المستهدف منها وقتاً للرد عليها، وأن تبادر وسائل الإعلام الحوثية بفبركة الأكاذيب على أن تتلقفها أبواق قطر وفي مقدمتها قناة «الجزيرة» لإعادة نشرها على نطاق واسع، ودعمها بتقارير مفبركة ومداخلات لمن تصفهم القناة بالمحللين السياسيين الذين يشتغلون لفائدة القناة مقابل مكافآت مجزية.

كما شدد بشارة خلال اللقاء على أن بث البلبلة في ذهن المتلقي يعتبر أساس ما وصفها بـ«الحرب الإعلامية» التي تعتمد في جانب كبير منها على تكثيف الأكاذيب وتحويلها إلى شأن عام يتردد على ألسنة الناس، وحتى لو كان عدد المصدقين قليلاً، فإن ذلك كاف للاستمرار على هذا المنهج.

عصابة إعلامية

ووفق المراقبين فإن سياسة نشر الأكاذيب التي تعتمدها قناة «المسيرة» لا تختلف عن أكاذيب «الجزيرة» نظراً لأنهما تنطلقان من عقيدة واحدة، مستشهدين بأكذوبة اختطاف نساء مديرية التحيتا والتي دفعت بأهالي المديرية إلى الخروج والتنديد بقناة الحوثيين التي كانت وراء ترويج هذه الكذبة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عبدالملك اليوسفي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الحوثيون جريمة الخوض في أعراض اليمنيين، فقد حدثت كثيراً من قبل، مضيفاً أن «الخوض في الأعراض أمر حساس جداً لدى اليمنيين ويستفز المشاعر أن يأتي من يخوض في أعراض الناس بهذه الطريقة».

وأضاف اليوسفي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تلعب بالنار التي ستحرقهم قريباً، «فهذه العصابة درجت على الكذب، والكذب عندهم دين.. هم يكذبون كما يتنفسون، ولكنهم الآن وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من الكذب وهي الخوض في الأعراض ووصلوا لمرحلة الإسفاف بشكل لا يطاق. هل تتوقع أن تكون هذه الكائنات الشاذة تعيش بين أبناء اليمن، إن هؤلاء مدججون بالعنف والحقد والإجرام كل القبائح».

وشدد اليوسفي على أن الكذب الذي يمارسه الحوثيون الآن هو فبركة، وأية أخبار مفبركة يتم كشفها بسهولة من جانب المواطنين، لافتاً إلى أن الشعب اليمني أصبح يتعامل مع كل ما تردده هذه الميليشيات على أنها أكاذيب.

أكاذيب «الجزيرة»

وكانت قناة «الجزيرة» ذات سبق في هذا المجال، عندما تحدثت عن آلاف عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء ليبيات خلال أحداث 2011، وقد كانت تلك الكذبة وراء تخريب مدينة تاورغاء وتشريد سكانها البالغ عددهم 45 ألف نسمة، وهي المأساة التي لا تزال ترمز حتى اليوم إلى قذارة دور الإعلام القطري أثناء ما سمي بثورات الربيع العربي.

وفي ذات السياق، فضح القيادي المؤتمري كامل الخوداني أول من أمس، أكاذيب قناة المسيرة. وكتب يقول: «يوم البارحة نشرت قناة المسيرة بأنهم استعادوا منطقة الجاح الأسفل وسيطروا عليها اليوم قمنا بزيارة منطقة الجاح لنثبت لكم بأن هذه الجماعة كاذبة وانتصاراتها زائفه هذا الصورة بمدخل المنطقة..افضحوهم».

ونظر الشارع اليمني لقناتي «الجزيرة» و«المسيرة» على أنهما وجهان لانقلاب واحد، وذلك بعد استبسال القناة القطرية في الدفاع عن انقلاب الميليشيا الإرهابية، والتشارك بشكل شبه يومي، في الأخبار والمواد المصورة. ولم تعد ميليشيا الحوثي تظهر إلا بثوب البراءة على قناة «الجزيرة» فقط وإنما ظهرت قناة «المسيرة» التابعة للميليشيا بثوب جديد وبمعدات إعلامية متطورة بتنسيق قطري من أجل استكمال رحلة الكذب والتضليل.

ويتضح من ذلك أن الدعم القطري للحوثيين لم يتوقف عند تحويل قناة «الجزيرة» إلى بوق إضافي لتلك الميليشيا الإرهابية بجانب قناة «المسيرة»، بل شرعت في تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير إعلام الانقلاب، كجزء من مخطط تدميري لتشويه صورة الحكومة اليمنية.

وقد بدأت الدوحة حياكة المؤامرات الإعلامية بشكل علني ضد الشرعية والتحالف في اليمن منذ طرد قطر من التحالف قبل أكثر من عام.

دعم أبواق الحوثي

كشفت مصادر إعلامية عربية مطلعة، في يناير الماضي، عن أن نظام الدوحة قدم دعماً مالياً مهماً لوسائل إعلام جماعة الحوثي الإيرانية، وأضافت أن قطر خصصت نحو خمسة ملايين دولار أميركي لتمويل عدد من القنوات الفضائية الحوثية وفي مقدمتها قناة «المسيرة» التي تبث من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأوضحت المصادر أن النظام القطري أكد منذ الصيف الماضي استعداده لدعم أبواق الحوثيين، على أساس أن المعركة إعلامية في جزء كبير منها، وأن وفداً حوثياً وصل الدوحة في نوفمبر الماضي قادماً من طهران للحديث مع قيادات استخباراتية قطرية في ما يتعلق بالدعم الإعلامي للمتمردين في اليمن.

وأردفت المصادر أن تنظيم الحمدين يراهن على استمرار تمرد الحوثيين في اليمن، وأنه وجه الإعلام القطري بالوقوف إلى جانب الحوثي.