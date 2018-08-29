عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء غربي الأنبار

المصدر: بغداد - البيان

شنت قوات عراقية، عملية عسكرية واسعة النطاق، لتطهير وتأمين عمق الصحراء الغربية، وجوانب الطريق الدولي غربي الأنبار.

وأعلن آمر فوج «صقور الصحراء» بمحافظة الأنبار شاكر الريشاوي، أن «القوات الأمنية من الجيش وقطعات الفرقتين الأولى والعاشرة، نفذوا عملية عسكرية لتطهير وتأمين عمق الصحراء الغربية، وجوانب الطريق الدولي السريع».

وأضاف أن «القوات الأمنية نفذت عمليات تفتيش لوادي حوران ومكر الذيب ووادي الصخرة ووادي صكبان ووادي حجلان، والمنخفضات والكهوف، لمنع استغلالها من قبل العصابات الإرهابية».

وأشار الريشاوي إلى أن «القوات الأمنية مشطت جوانب الطريق الدولي الممتد من قضاءي راوة وعانة، وصولاً إلى الشريط الحدودي بين العراق والأردن، مع تعزيز الجهد الأمني في أبراج المراقبة والمراصد الحدودية».

إلى ذلك، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، عن تدمير 55 عبوة ناسفة على شكل قنانٍ متوسطة الحجم تم العثور عليها في منطقة العنكور، جنوب غرب الرمادي.

وقال المصدر إن «معلومات استخبارية مكنت القوات الأمنية من ضبط 55 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في أحد المنازل المهجورة في منطقة العنكور، وتم تدميرها وتفجيرها من قبل وحدة الهندسة العسكرية».

وأضاف أن «القوات الأمنية شرعت بتفتيش المنطقة بالكامل تحسبا من وجود عبوات ناسفة أو مخلفات حربية أخرى قد تستهدف المدنيين وعناصر الأمن».

من جانب آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن تدمير مضافات وأنفاق لداعش وتفكيك عدد من الالغام والفخاخ في محافظة كركوك. وذكر قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، أن «قطعات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية أجرت عمليات بحث وتحرٍ واسعة عن العناصر الإرهابية ومخلفاتهم في مناطق وقرى قوتان الكبير وقوتان الصغير وهربت، وسلسلة تلال هربت، والمناطق المحيطة الواقعة في محافظة كركوك».

وأضاف أن «العمليات أسفرت عن تدمير مضافات وأنفاق لداعش وتفكيك عدد من الألغام والفخاخ».