إجراءات عاجلة لاحتواء أزمة الخبز في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

دعا مسؤول محلي في ولاية الخرطوم، أمس، إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لاحتواء أزمة نقص الخبز، التي تشهدها العاصمة السودانية منذ عدة أسابيع، الأمر الذي أجبر السكان على الانتظار في طوابير طويلة كي يحصلوا على المادة الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن نائب والي ولاية الخرطوم، محمد حاتم سليمان، تأكيده ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لانسياب سلعة الدقيق، وتوفير الخبز في كافة أنحاء الولاية، وإنهاء ظاهرة الصفوف أمام المخابز وعدم تكرارها.

وقالت الوكالة إن تصريحات سليمان جاءت خلال اجتماعه بالعاملين بقطاع الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية صباح أمس، بحضور مجموعة من المسؤولين. وشدد سليمان على ضرورة التنسيق بين الوكلاء وغرفة الولاية وغرف المحليات، وترتيب العمل الميداني واتخاذ الإجراءات وفق قانون التجارة وحماية المستهلك، وذلك في ظل تصاعد أزمة الخبز في أنحاء الولاية، وتوقف عدد من المخابز عن العمل بسبب نقص حصص الدقيق.

في السياق، رصدت «البيان» لجوء عدد من السودانيين إلى بدائل أخرى لمواجهة الأزمة، حيث استعانوا بالأرز وصناعة خبز المنازل (القراصة - الكسرة)، برغم من ارتفاع تكاليفه حيث يتطلب توافر الغاز الذي يشهد شحاً ملحوظاً هو الآخر، ووفقاً لـ(أحمد عبد الواحد) فإنه قضى قرابة الساعتين من أجل الحصول على بضع (أرغفة)، وأضاف «طفت على عدد من المخابز بمنطقة أم درمان ولم أجد إلا في واحد بعد زحف واجتهاد».