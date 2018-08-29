عباس يبدي تمسكه بالسلام وفق حل الدولتين

المصدر: رام الله - وكالات

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمسكه بتحقيق السلام مع إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين.

وقال عباس في بيان عقب استقباله في رام الله وفداً يضم عدداً من الأكاديميين الإسرائيليين، إن الجانب الفلسطيني متمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

في الوقت ذاته، اتهم عباس بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، الحكومة الإسرائيلية بوضع «المعيقات والصعوبات في طريق تحقيق السلام».

وأشار إلى أهمية دور الشباب لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في صنع السلام، مؤكداً حق الأجيال القادمة في العيش بحرية وسلام بعيداً عن الكراهية والعنف والاحتلال.