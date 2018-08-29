قمة مرتقبة بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي

المصدر: القاهرة - البيان

التقى كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة مع «آبي أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبي، بأديس أبابا، حيث نقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء الإعداد لقمة مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين أفريقيا ببكين، في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأبدى الوفد الوزاري حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في كل المجالات، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيداً بالخطوات والمبادرات البنّاءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تم مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018، حيث تم تأكيد أهمية الدفع قدماً بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

من جهة ثانية، تلقي النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاً من أحد المحامين، اتهم فيه حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، بالإدلاء بتصريحات مسيئة حول رئيس الجمهورية، والدعوة إلى التظاهر.