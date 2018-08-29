14 سبتمبر اجتماع متعدد الأطراف في جنيف لبحث «الدستور السوري»

المصدر: نيويورك- وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن الموفد الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا دعا ممثلي عدة دول غربية وشرق أوسطية إلى اجتماع في جنيف في 14 سبتمبر يخصص للبحث في الدستور السوري المقبل.

وأعلنت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي، أن دي ميستورا دعا إلى الاجتماع مع «ممثلين رفيعي المستوى» عن مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة. وأضافت أن هذا الاجتماع سيركز على «المسار الذي يجب اتباعه من أجل العملية السياسية» في الأزمة السورية «من ضمنها جهود الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية». وقال دي ميستورا، إنه يريد أن تتشكل هذه اللجنة التي ستكون مؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين، أواخر الشهر المقبل.