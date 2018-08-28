التحالف: الأمم المتحدة تسوّق رواية الحوثي

المصدر: Ⅶ الرياض، عدن - البيان، وكالات

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، مسؤولين في الأمم المتحدة بتسويق رواية ميليشيا الحوثي الإيرانية عن الضربات الجوية التي ينفّذها التحالف.

وقال الناطق باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي أمس: «نستغرب بعض البيانات الصادرة عن المسؤولين الأمميين، ونعلم أن هناك ضغوطاً من قِبل الميليشيا الحوثية على المنظمات الأممية».

وأضاف أن «بعض المسؤولين الأمميين» يتخذون «مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة عن ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة»، مضيفاً: «هذه أحكام مسبقة، وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي».

وأضاف أنه «لا تزال المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية تعمل بكامل طاقتها»، مطالباً المنظمات الأممية بعدم السكوت عن انتهـــاكات الحوثيين. وكشف أن التحالف العربي رفــع الطاقة الاستيعابية للموانئ لدخول المساعدات إلى اليمنيين.

وكشف المالكي عن أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتهكت حرمة موسم الحج بإطلاق 5 صواريخ باليستية باتجاه المملكة خلال مناسك الحج.

بالتزامن، دمّرت مقاتلات التحالف معسكرين سريّين للميليشيا شرقي صنعاء وجنوبي حجة، بينما حرّرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمس، ثاني مناطق مديرية ماوية شرقي محافظة تعز، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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