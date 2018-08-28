الكذب الحوثي يثير السخرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي، وأن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وكانت قناة الجزيرة القطرية، وبقية المنصات الإعلامية المملوكة لنظام الحمدين، روّجت المزاعم الحوثية، أمس، في خطوة تجسد حالة إفلاس نظام الحمدين، إثر فعالية المقاطعة التي فرضت عليه، نتيجة دعمه الإرهاب وتآمره لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وقوبلت المزاعم الحوثية التي رددتها وسائل الإعلام القطرية باستهزاء واسع، خاصة أن مطار دبي الذي يعد أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، يتعامل مع أكثر من 1000 رحلة يومياً، مع بلوغ عدد المسافرين عبره 250 ألف مسافر يومياً.

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