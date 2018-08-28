قوات النظام تشطر إدلب تمهيداً للاجتياح

المصدر: دمشق - عواصم، وكالات

بدأت قوات النظام السوري، أمس، المرحلة الثانية من التحضيرات لاجتياح إدلب بشطر المدينة عبر إغلاق المعابر الواصلة بينها وبين مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في المحافظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعمد قوات النظام إغلاق معبر أبو الضهور العسكري بعد أيام من فتحه، مضيقة الخناق على المـــدنيين ضمن مناطق سيطرة الفصائل.

وقالت مصادر إن هناك حالة من الهلع انتابت الأهالي مع اقتراب اللجوء لعمل عسكري، خشية استخدام قوات النظام وحلفائها مواد كيماوية في عمليات قصفها التي سترافق العملية العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تـــواصل تعــزيز وسائلها القادرة على إطلاق صــواريخ مجنــحة في المــنطقة.