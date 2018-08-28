تحالف العبادي إلى إقليم كردستان لضم الأكراد

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، أن 3 سبتمبر المقبل، الحد الأقصى لانعقاد أولى جلسات البرلمان، وأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغ رئيس الوزراء، حيدر العبادي باحتساب عطلة العيد ضمن المدة الدستورية، فيما توجه وفد رفيع من تحالف العبادي إلى كردستان لبحث ضم الأكراد إلى «نواة» الكتلة الأكبر، التي تشكل الحكومة الجديدة.

قال مستشار رئيس الجمهورية، شيروان الوائلي، في تصريحات: إن الرئيس فؤاد معصوم، أبلغ العبادي باحتساب عطلة العيد مدة الـ 15 يوماً الدستورية، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وضمن المدد الدستورية هو 3 من سبتمبر المقبل.

في السياق، قال مصدر: إن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة حسمت لمصلحة تحالف العبادي الذي يضم ائتلافات «سائرون والنصر والحكمة والوطنية»، مؤكداً أن وفداً منها يزور إقليم كردستان، لبحث ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين يملكان 43 مقعداً في البرلمان الجديد، إلى الكتلة.

ويضم وفد التحالف مسؤولين من الائتلافات الأربعة، وهم نصار الربيعي، جاسم الحلفي، من سائرون، وعدنان الزرفي، خالد العبيدي، من ائتلاف النصر، وأحمد الفتلاوي، عبدالله الزيدي من الحكمة، إلى جانب كاظم الشمري، ورعد الدهلكي من الوطنية.

حسم التحالف

وأكد المصدر، أن الأمور حسمت للكتلة الأكبر، حيث يسعى التحالف إلى تحقيق أغلبية مريحة بتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني. وأضاف، أن هناك توجهاً في التحالف بالتواصل مع تحالف الفتح لتشكيل تحالف أوسع، مشيراً إلى أن الأغلبية الكبرى من الفتح مع هذا الاتجاه، وأنها ستعقد خلال ساعات اجتماعات حول هذا الأمر.