الاحتلال يستهدف «البراق» تحت غطاء التوسيع

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

وضعت بلدية الاحتلال في القدس خطة تستهدف حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك تحت غطاء توسيع باحته، فيما تصدى أهالي حي الشيخ جراح المقدسي لمستوطنين استولوا على قطعة أرض في حيّهم، في وقت قام مستوطنون بإعطاب مركبات وشعارات عنصرية في بلدة سنجل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة عن صحيفة هارتس الإسرائيلية تأكيدها أن خطة بلدية الاحتلال جاءت بضغط من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحت ذريعة أن هناك بندًا يتيح لسلطات الاحتلال توسيع مبانٍ لملاءمتها مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، من دون الحصول على موافقات بناء. وتشمل الخطّة توسعة الساحة المختلطة، بالإضافة إلى توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وتصدى أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس للمستوطنين، الذين اقتحموا قطعة أرض وحاولوا الاستيلاء عليها مدّعين ملكيتها. واقتحم مندوبون عمّا يسمى «القيّم العام-حارس أملاك الغائبين» بمساندة شرطة الاحتلال وبرفقة المستوطنين، قطعة أرض خاصة تعود للمواطن المقدسي عبد الرزاق الشيخ، وحاصروها بالكامل وشرعوا بعملية تجريف وخلع للأشجار.

وأوضح هاشم بدر عضو لجنة حي الشيخ جراح أن عقارات وأراضي الشق الغربي من حي الشيخ جراح، مهددة بالمصادرة والإخلاء لصالح المستوطنين، وتخوض العائلات صراعاً بالمحاكم لحماية عقاراتها وأراضيها، لافتاً إلى أن صاحب الأرض والمحامي توجها للمحاكم لحماية قطعة الأرض ولعدم تكرار محاولة الاستيلاء. وأضاف أن قوات وجرافة الاحتلال قامت بتجريف وخلع للأشجار والأشتال المزروعة، فيما وفرت طوقاً شاملاً على المنطقة.

إعطاب مركبات

أعطب مستوطنون متطرفون من جماعة «تدفيع الثمن»، فجر امس الاثنين، 15 سيارة خاصة في بلدة سنجل شمالي رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران البلدة. وهاجم المستوطنون منازل المواطنين في بلدة سنجل القريبة من الشارع الالتفافي المحاذي للبلدة، ونفذوا جريمتهم وانسحبوا دون أن يشعر بهم أحد.

وخط المستوطنون شعارات قالوا فيها:«اليهود لن يسكتوا»، موجهين رسائل واضحة على استمرار عمليات اقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وخط شعارات عنصرية وتهديد للمواطنين، وتخريب سيارات المواطنين.

وفي غزة، أعلنت سلطات الاحتلال فتح معبر بيت حاون «إيرز» اعتباراً من اليوم.

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة شبان من قرية كوبر شمال غربي رام الله، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر قسام نائل البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي، وورد عصام البرغوثي. رام الله - معا