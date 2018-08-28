قطر تستجدي رضا أميركا بتوسيع قاعدة العديد

المصدر: عواصم - وكالات

سعت قطر لاستجداء رضا الولايات المتحدة من خلال إعلانها أنها ستوسّع قاعدة العديد التي تتخذها القوات الأميركية مقراً لها في قطر. وقالت مصادر خليجية إن قطر تحاول من خلال هذا العرض استجداء الرضا الأميركي، خاصة بعد استمرار الدوحة في تأكيد ولائها لكل من النظامين الإيراني والتركي اللذين يواجهان عقوبات أميركية متصاعدة.

وقال مسؤول عسكري قطري كبير إن الدوحة ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة العديد. وزعم نائب قائد القوات الجوية القطرية أحمد إبراهيم المالكي أن «توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية» على حد قوله. وأضاف المالكي أنه سيتم أيضاً توسيع قاعدة الدوحة الجوية.